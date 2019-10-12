Молодая певица Татьяна Гайворонская из Ростова-на-Дону прошла «слепое» прослушивание на шоу «Голос»

СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-12T18:39:25+03:00

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27-летняя певица Татьяна Гайворонская из Ростова-на-Дону с песней «Я не умею танцевать» прошла «слепое» прослушивание шоу «Голос» на Первом канале.

Ее поддержали трое из четырех членов жюри — Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и Полина Гагарина. А вот Константин Меладзе — нет, он не стал поворачиваться в своем кресле к ростовчанке.

- Вы начали очень скомкано и закончили так же, - пояснил свое решение Меладзе. - Я не понял ни одного слова, у меня было твердое ощущение, что вы откуда-то из Эстонии.

Впрочем, Валерий Сюткин, команду которого в итоге и выбрала Гайворонская, заступился за девушку, заметив, что вообще-то песня «Я не умею танцевать» как раз и стала знаменитой благодаря эстонскому артисту Тынису Мяги.

Меладзе, в свою очередь, парировал тем, что «эстонский акцент» у Татьяны ощущался даже сильнее, чем у самого Мяги.

- Из меня растили гениальную скрипачку, но в 14 лет я увлеклась эстрадным пением, - рассказала о себе сама певица из Ростова-на-Дону. - Я не хотела прежней жизни, мне хотелось что-то изменить — в итоге я переехала в Москву. Я люблю экстрим. Каталась по автомобильным дорогам на роликах, разгонялась до 40 км/ч. Проект "Голос" для меня — новый уровень экстрима.

ИСТОЧНИК KP.RU