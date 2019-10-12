2019-10-12T18:39:25+03:00
Телевизор

Молодая певица Татьяна Гайворонская из Ростова-на-Дону прошла «слепое» прослушивание на шоу «Голос»

И попала в команду Валерия Сюткина
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Татьяна исполнила песню "Я не умею танцевать". Фото: скрин с видео/Первый канал.Татьяна исполнила песню "Я не умею танцевать". Фото: скрин с видео/Первый канал.
Изменить размер текста:

27-летняя певица Татьяна Гайворонская из Ростова-на-Дону с песней «Я не умею танцевать» прошла «слепое» прослушивание шоу «Голос» на Первом канале.

Ее поддержали трое из четырех членов жюри — Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и Полина Гагарина. А вот Константин Меладзе — нет, он не стал поворачиваться в своем кресле к ростовчанке.

- Вы начали очень скомкано и закончили так же, - пояснил свое решение Меладзе. - Я не понял ни одного слова, у меня было твердое ощущение, что вы откуда-то из Эстонии.

Впрочем, Валерий Сюткин, команду которого в итоге и выбрала Гайворонская, заступился за девушку, заметив, что вообще-то песня «Я не умею танцевать» как раз и стала знаменитой благодаря эстонскому артисту Тынису Мяги.

Меладзе, в свою очередь, парировал тем, что «эстонский акцент» у Татьяны ощущался даже сильнее, чем у самого Мяги.

- Из меня растили гениальную скрипачку, но в 14 лет я увлеклась эстрадным пением, - рассказала о себе сама певица из Ростова-на-Дону. - Я не хотела прежней жизни, мне хотелось что-то изменить — в итоге я переехала в Москву. Я люблю экстрим. Каталась по автомобильным дорогам на роликах, разгонялась до 40 км/ч. Проект "Голос" для меня — новый уровень экстрима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгодонске гопники отобрали у «ночного романтика» гитару, мобильник и деньги
В Ростове-на-Дону в ДТП с участием маршрутки и легковушки пострадали два человека
Ростовский болельщик БК ЦСКА выиграл миллион, забросив мяч в корзину с центра площадки
Директор филиала Росгранстроя в Ростове-на-Дону подозревается в афере на 30 млн рублей
ГК «Ростов-Дон» сыграл вничью в выездном матче Лиги чемпионов с «Бухарестом»
В Ростовской области мужчина, чтобы наказать своего обидчика, угнал его автомобиль
Из Ростова-на-Дону на курорт «Роза Хутор» пустят новогодний спецпоезд «Лыжная стрела»
В финал конкурса на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону вышли действующий и.о. и депутат гордумы
Вокруг Ростова-на-Дону все-таки появится «зеленый пояс»
Житель Ростовской области похитил с банковской карты родственника полмиллиона рублей
Альфа-Банк предложил своим клиентам воспользоваться сервисом Кошелёк Pay
Клиенты Альфа-Банка могут открыть вклад со ставкой до 6,4%
В Ростове-на-Дону будут судить посредника при продаже инвалидностей
Гарантию на строительство автомагистрали в обход Волгограда выдал ВТБ
В Ростове-на-Дону почти на сутки отключат холодную воду
В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный форум для предпринимателей
В Ростове-на-Дону предложили выделить полосу для автобусов в Октябрьском районе