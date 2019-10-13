В Ростове-на-Дону свадебный кортеж перекрыл проезд, чтобы жених мог исполнить свой танец

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-13T09:17:41+03:00

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Очередной «свадебный» инцидент произошел в южной столице в минувшую субботу, 12 октября, на площади 2-й Пятилетки.

Кортеж, сопровождавший автомобиль с женихом и невестой неожиданно остановился прямо по пути следования, перекрыл две полосы дорожного движения, будущий глава семьи выбрался из салона и устроил зажигательный танец. В это время все остальные водители, не имевшие никакого отношения в торжеству, ожидали завершения ритуала в пробке, быстро выстроившейся на подъездах к тому месту.

Очевидцы рассказывают, что движение было практически парализовано на 15-20 минут.

- Это напряженная городская магистраль, соединяющая несколько районов, и перекрывать ее - хамство по отношение к окружающим, - считают пользователи соцсетей, где появилось видео инцидента. - Всегда максимум, что себе позволяли нормальные свадьбы, так это, когда первая машина перекрывала на перекрестке движение, чтобы сохранить целостность кортежа. И все относились с пониманием. Но если перекрывают движение в той полосе, где двигался сам кортеж, это уже беспредел. Своим поступком они раздражают других и вызывают кучу негатива! Хотя свадьба - это праздник и радостное настроение. Тот, кто стал инициатором этого затора, обычный колхозан, и данный поступок - один из немногих вариантов для него почувствовать себя кем-то значимым.

Есть, впрочем, и другие мнения.

- Я не поддерживаю такие выходки, но вы же не стояли в этой пробке 20-30 минут из-за них: 5-6 машин стоят на дороге в два ряда из трех, тихо, но проезжаете. Чего вы такие злые в комментариях? Уверен, что 99 процентов со злостью проехали бы рядом, не сделав им замечания, - полагают они.

ИСТОЧНИК KP.RU