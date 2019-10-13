В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 45-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-13T09:59:39+03:00

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ЧП произошло в Каменском районе в минувшую субботу, 12 октября, в хуторе Красновка, который находится фактически на северной окраине Каменска-Шахтинского.

- Вызов поступил в 12.17 — в частном доме на ул. Кольцова вспыхнул пожар, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - К моменту прибытия огнеборцев (шесть человек личного состава и две единицы техники) огонь успел охватить площадь в 8 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось буквально за считанные минуты, вскоре оно было окончательно ликвидировано.

К сожалению, спасти хозяина дома не удалось — 45-летний мужчина погиб от отравления продуктами горения.

Причина пожара устанавливается, добавили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU