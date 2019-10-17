В Ростовской области пропал 48-летний мужчина
В Ростовской области в розыск объявлен 48-летний Сергей Хабаров. Известно, что мужчина пропал в воскресенье, 13 октября. Сам он из хутора Красновка Каменского района.
- В чем был одет Сергей Александрович неизвестно, - говорят волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Юг". - Рост мужчины 176 сантиметров, среднего телосложения, глаза темно-карие, волосы темные с сединой.
Родственники пропавшего мужчины не могут связаться с ним уже четвертый день. Дончанин не появлялся у друзей и знакомых, а также не посещал общественные заведения в родном хуторе и районном центре в поселке Глубокий. Сейчас о местонахождении пропавшего мужчины ничего не известно.
Волонтеры просят не быть равно ушными к чужой беде, а если вам что-то известно о местонахождении дончанина, позвонить по номерам телефонов, указанным ниже.
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ИСТОЧНИК KP.RU