В Ростовской области пропал 48-летний мужчина

СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-17T09:06:58+03:00

С воскресенья, 17 октября, он не выходит на связь. Фото: "Лиза Алерт Юг".

С воскресенья, 17 октября, он не выходит на связь

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В Ростовской области в розыск объявлен 48-летний Сергей Хабаров. Известно, что мужчина пропал в воскресенье, 13 октября. Сам он из хутора Красновка Каменского района.

- В чем был одет Сергей Александрович неизвестно, - говорят волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Юг". - Рост мужчины 176 сантиметров, среднего телосложения, глаза темно-карие, волосы темные с сединой.

Родственники пропавшего мужчины не могут связаться с ним уже четвертый день. Дончанин не появлялся у друзей и знакомых, а также не посещал общественные заведения в родном хуторе и районном центре в поселке Глубокий. Сейчас о местонахождении пропавшего мужчины ничего не известно.

Волонтеры просят не быть равно ушными к чужой беде, а если вам что-то известно о местонахождении дончанина, позвонить по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU