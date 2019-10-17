СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-17T09:10:23+03:00

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В 2020 году капитально отремонтируют 1,5 тысячи многоквартирных дома Ростова и области 00:00 00:00

Директор НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков в прямом эфире радио «Комсомольская правда» ответил на вопросы радиослушателей.

- Согласно договорам, подошел срок окончания работ по капитальному ремонту. Каковы итоги работы программы текущего года?

- Надо понимать, что срок окончания работ связан, в том числе, и с началом отопительного сезона. Это касается, в первую очередь домов, где велись работы по отоплению. Могу ответственно заявить, что ни один собственник не сможет пожаловаться на то, что тепло не дали вовремя, потому что в доме велся капитальный ремонт.

Всего 823 дома уже отремонтированы и сданы полностью, на остальных устраняются небольшие замечания. Программу ремонта лифтов и подъездов мы также продолжаем выполнять.

- Собственники жилья в многоквартирных домах получили предложения о капремонте в 2020 году. Каковы их дальнейшие действия?

- Действительно, до 1 сентября их получили собственники домов, которые вошли в программу капремонта следующего года. До 1 декабря 2019 года жильцы должны общим собранием своего дома принять решение либо о проведении капремонта с утверждением предельной его стоимости, либо о переносе капремонта. Хочу обратить внимание, что в сметах, которые нужно утвердить собственникам, указывается максимальная сумма. Как показывает практика, в итоге она будет ниже в два-три раза. Если протокол не будет предоставлен в указанный срок, то до 1 января 2020 года решение примет администрация.

- В этом году проходит губернаторская программа по ремонту подъездов. Можно подвести какие-то итоги?

- Идея привести подъезды в надлежащее состояние за счет бюджетных средств Ростовской области родилась после поездок губернатора в наши отремонтированные дома. Невооруженным глазом был виден диссонанс между их внешним видом и подъездами. В итоге, в этом году мы делаем ремонт в 776 подъездах в 220 домах за счёт областного бюджета, а не средств собственников. Отмечу, такой ремонт возможен только после того, как в доме был проведен капремонт крыши, фасада и электрики. Об итогах говорить рано, но мы удовлетворены теми промежуточными результатами, которые есть уже сейчас.

- Каковы планы на будущий год?

- В краткосрочном плане у нас запланирован капремонт 1,5 тысячи домов. Региональная программа вполне конкретная, все происходит в короткие сроки и с максимально качественным результатом. Новый год дает новые вершины и результаты, а мы - все лучше справляемся с запросами жильцов на качественный капитальный ремонт.