2019-10-17T10:42:44+03:00
Общество

Заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу продлили домашний арест на месяц

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сергей Сидаш находится по домашним арестом с конца июля 2019. Фото: правительство Ростовской областиСергей Сидаш находится по домашним арестом с конца июля 2019. Фото: правительство Ростовской области
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Ленинский районный суд продлил на месяц меру пресечения заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу.

- Подозреваемый останется под домашним арестом до 19 ноября, - сообщили в суде.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", руководителя перевели из СИЗО под домашний арест в конце июля. Сергея Сидаша подозревают в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что для строительства подъездов к «Ростов Арене» рабочие использовали песок более низкого качества. Сумму причиненного государству ущерба специалисты оценили в 220 миллионов рублей.

Сергей Сидаш в течение пяти лет занимал пост министра ЖКХ, являлся советником главы донского региона, а два года назад пересел в кресло заместителя губернатора. В его ведении - вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, регионального государственного жилищного надзора, международного и межрегионального сотрудничества.

СПРАВКА "КП"

Сергей Сидаш родился в 1959 году в Актюбинской области. Окончил Челябинское высшее военное автомобильное командное училище, служил в вооруженных силах, в дальнейшем руководил различными энергетическими компаниями в России и странах СНГ. С 2010 по 2015 год трудился в должности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, к обязанностям заместителя губернатора приступил с сентября 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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