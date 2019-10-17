2019-10-17T13:43:14+03:00
Общество

РЭРЗ посетят донские школьники и студенты

Вновь свои двери для донских школьников и студентов открыл Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод. В рамках осеннего этапа Всероссийской акции «Неделя без турникетов» предприятие посетят порядка 150 человек
Материал: пресс-служба РЭРЗ
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Фото: пресс-служба РЭРЗФото: пресс-служба РЭРЗ
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Всю неделю школьники и студенты будут знакомиться с инженерными и рабочими профессиями, структурой и спецификой деятельности РЭРЗ, его 145-летней историей и перспективами развития. Особое внимание направлено на знакомство посетителей с профессиями завода и рассказу о возможностях и перспективах, которые Группа «ЛокоТех» предоставляет для личностного, профессионального и карьерного роста. Также для участников акции проводится краткий экскурс в историю завода, а по завершении их ждет викторина и раздача брендированных сувениров.

Завод уже посетили учащиеся гимназии №37 и студенты техникума РГУПСа.

Цель проведения «Недели без турникетов» – помочь школьникам и студентам выбрать будущую профессию.

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