2019-10-17T14:58:03+03:00
Общество

В ЮФУ отмечают 104-ю годовщину со дня своего основания

В вузе дорожат своей богатой историей, в которой есть и множество блестящих достижений, и трудовые подвиги, и славные имена
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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В ЮФУ отмечают 104-ю годовщину со дня основания. Как известно, свою историю вуз традиционно ведет с октября 1915 года. Именно тогда в связи с наступлением немецких войск в Польше Императорский Варшавский университет был эвакуирован в Ростов-на-Дону. Тогда планировали разместить вуз на донской земле лишь временно. Однако это оказался тот случай, когда зерна упали на благодатную почву: донская столица оказалась единственным городом Российской империи, который согласился приютить у себя все факультеты университета, включая и медицинский.

К слову, именно на базе последнего был создан и Ростовский медицинский институт. Остальные же подразделения, где сформировались научные и образовательные школы в области физики и математики, юриспруденции, лингвистики и других наук, после революции стали основой для создания Донского университета, позже переименованного в Ростовский государственный университет. А в 2006-м в числе других федеральных университетов был создан и сам ЮФУ.

- Мы очень дорожим своей богатой историей, в которой есть и множество блестящих достижений, и трудовые подвиги и славные имена, - рассказала врио ректора ЮФУ Инна Шевченко. - Наш университет уверенно входит в мировые рейтинги и закрепился в сотне лучших вузов стран Европы и Средней Азии. Мы идем вперед, сохраняя традиции. Поздравляю всех студентов, сотрудников, выпускников и просто друзей ЮФУ с очередной годовщиной нашего университета!

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