В Ростове-на-Дону осудили парня за содействие террористам в Сирии
В Южном окружном военном суде вынесли приговор по делу 20-летнего парня, принимавшего участие в незаконном вооруженном формировании в Сирии.
В ходе расследования выяснилось, что в 2017 году осужденный вступил в запрещенную террористическую организацию. Он участвовал в незаконном вооруженном формировании, а также охранял террористические ячейки в городе Атма и провинции Латакия Сирийской Арабской Республики и принимал участие в боевых действиях в провинции Хама.
Парня задержали правоохранители. Они предъявили ему обвинения в организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем.
- Подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - отметили в Южном окружном военном суде
Приговор пока не вступил в законную силу. Осужденный может обжаловать приговор в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU