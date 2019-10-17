2019-10-17T14:58:14+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону осудили парня за содействие террористам в Сирии

Он принимал участие в боевых действиях
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дело рассматривалась в Южном окружном военном суде. Фото: Южный окружной военный судДело рассматривалась в Южном окружном военном суде. Фото: Южный окружной военный суд
Изменить размер текста:

В Южном окружном военном суде вынесли приговор по делу 20-летнего парня, принимавшего участие в незаконном вооруженном формировании в Сирии.

В ходе расследования выяснилось, что в 2017 году осужденный вступил в запрещенную террористическую организацию. Он участвовал в незаконном вооруженном формировании, а также охранял террористические ячейки в городе Атма и провинции Латакия Сирийской Арабской Республики и принимал участие в боевых действиях в провинции Хама.

Парня задержали правоохранители. Они предъявили ему обвинения в организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем.

- Подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - отметили в Южном окружном военном суде

Приговор пока не вступил в законную силу. Осужденный может обжаловать приговор в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Таганроге директор Управляющей компании год не платила зарплату тридцати сотрудникам
День древонасаждений 2019: В Ростовской области планируют посадить 50 тысяч деревьев и кустарников
В центре Ростова-на-Дону пройдет сельхозярмарка
В Ростове-на-Дону семейная пара задержала грабителя с пистолетом
Отец незаконно пытался вывезти дочь-школьницу в Украину
В Сочи стартовал VII ежегодный всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее»
Ростовчанин представит Россию на чемпионате мира по приготовлению кофе Espresso Italiano Champion
В ЮФУ отмечают 104-ю годовщину со дня своего основания
На входе в Альфа-банк интеллектуальная система будет распознавать клиентов
РЭРЗ посетят донские школьники и студенты
Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»
Заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу продлили домашний арест на месяц
В 2020 году капитально отремонтируют 1,5 тысячи многоквартирных дома Ростова и области
В Ростовской области пропал 48-летний мужчина
Анастасию Костенко назвали злой мачехой из-за дочери Дмитрия Тарасова от первого брака
Пять пассажиров маршрутки доставлены в больницу после аварии в Новочеркасске
«Ростелеком» и НАГ запустили образовательную программу для специалистов телеком-отрасли
Спасатели потушили пожар во дворе ростовского магазина на Гагарина
Бизнесмена из Ростова-на-Дону хотели взорвать в Татарстане
В Ростове-на-Дону запретят остановку транспорта на Береговой
В Ростове-на-Дону тысячи горожан остались без воды из-за коммунальной аварии