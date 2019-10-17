В Ростове-на-Дону осудили парня за содействие террористам в Сирии

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-17T14:58:14+03:00

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В Южном окружном военном суде вынесли приговор по делу 20-летнего парня, принимавшего участие в незаконном вооруженном формировании в Сирии.

В ходе расследования выяснилось, что в 2017 году осужденный вступил в запрещенную террористическую организацию. Он участвовал в незаконном вооруженном формировании, а также охранял террористические ячейки в городе Атма и провинции Латакия Сирийской Арабской Республики и принимал участие в боевых действиях в провинции Хама.

Парня задержали правоохранители. Они предъявили ему обвинения в организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем.

- Подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - отметили в Южном окружном военном суде

Приговор пока не вступил в законную силу. Осужденный может обжаловать приговор в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU