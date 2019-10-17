2019-10-17T16:34:34+03:00
Общество

В Сочи стартовал VII ежегодный всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее»

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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В Сочи стартовал VII ежегодный всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее»В Сочи стартовал VII ежегодный всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее»Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
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В Сочи уже в седьмой раз начал свою работу ежегодный общероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее» https://rtk-forum.ru/. Организатором форума традиционно стал «Ростелеком» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Главная тема форума в 2019 году - развитие умных городов как экосистемы, которая предполагает цифровизацию всех отраслей: от организации безопасности и управления городским хозяйством до медицинского обеспечения и системы образования. На форуме рассматриваются вопросы реализации и финансирования проектов по созданию умных городов. Кроме того, обсуждаются насущные проблемы, возникающие в процессе цифровизации.

Участниками форума стали представители федеральных и региональных органов государственной власти Российской Федерации, бизнес-сообщества, заинтересованного в развитии цифровой экономики, ведущие эксперты в области информатизации различных отраслей.

«Форум «Взгляд в цифровое будущее» дает возможность поделиться успешным опытом реализации инновационных проектов в сфере урбанистики, обсудить проблемы, с которыми сталкиваются федеральные и региональные власти и бизнес, и обменяться экспертизой для их решения, - сказал в приветственном слове на открытии форума президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Для нашей компании направление «умный город» - стратегический приоритет для развития. Различные проекты цифровизации городов мы реализовали уже в более чем 50 регионах страны».

«Одной из основных задач умной трансформации города является достижение эффективности управления за счет грамотного использования цифровых технологий. Мы выстраиваем процесс таким образом, чтобы можно было обеспечить экономию как городских ресурсов в целом, так и ресурсов отдельного домохозяйства в частности, - отметил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. – На наш взгляд, технологии открывают перед нами уникальные возможности. С их помощью мы делаем управление городами эффективней, а жизнь граждан безопасней и комфортней».

Работа форума началась с пленарной сессии, посвященной обсуждению роли умных городов в построении цифровой экономики в масштабах всей страны. Участники сессии определяют, каким должно быть государственное участие в цифровой трансформации городов, какую роль играет в этом процессе бизнес, и как технологии позволяют городам отвечать на вызовы времени.

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