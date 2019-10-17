В центре Ростова-на-Дону пройдет сельхозярмарка

СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-17T17:11:40+03:00

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В субботу, 19 октября, в городе Ростове-на-Дону пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Принять в ней участие приедут фермеры и предприниматели из разных уголков Ростовской области. В частности, торговые ряды развернуться практически в самом центр города, хорошо знакомом ростовчанам: на проспекте Кировский - от улицы Малюгиной до Красноармейской. Селяне будут ждать своего покупателя с 7:00 до 14:00.

Как рассказали в Управлении торговли и бытового обслуживания донской столицы, на ярмарке ожидается разнообразный ассортимент, в том числе можно будет купить мясо, рыбу, овощи, фрукты, домашние мед и молочные продукты, выпечку и много чего вкусного.

- На ярмарку приезжают проверенные производители сельхозпродукции, а цены приятно радуют горожан, - добавили там.

Известно, что аналогичные ярмарки пройдут на том же месте и в то же время еще и 16 ноября, а также 28 декабря, в канун Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU