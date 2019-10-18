В Ростове-на-Дону ищут 68-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-18T15:03:34+03:00

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Волонтеры вторые сутки разыскивают в донской столице пропавшую пенсионерку. 68-летняя Ольга Чупина (Лесникова) самовольно покинула медицинское учреждение утром 17 октября. Поиском пропавшей занимаются специалисты поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

- Рост женщины - 160 сантиметров, у нее среднее телосложение, темные волосы, глаза карие, - рассказали волонтеры. - Из больницы вышла в светло-синей болоньевой куртке до колен, темно-синем велюровом берете, брюках в желтую клетку, на ногах были надеты белые тапочки.

С собой пропавшая пожилая женщина взяла бежевую сумку и документы. Родственники женщины отмечают, что она нуждается в медицинской помощи и имеет проблемы с памятью.

Поисковики обращаются ко всем неравнодушным: если вам что-то известно о местонахождении Ольги Владимировны, то звоните по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

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ИСТОЧНИК KP.RU