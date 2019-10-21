2019-10-21T09:48:41+03:00
Общество

В торговом центре Ростова-на-Дону нашли контрафактные «Adidas», «Nike» и «Reebok»

В общей сложности было изъято 333 подозрительных предмета
Ольга ГОПАЛО
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В общей сложности было изъято 333 предмета. Фото: ЮТУВ общей сложности было изъято 333 предмета. Фото: ЮТУ
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В городе Ростове-на-Дону таможенники изъяли крупную партию контрафакта. Инцидент произошел в одном из крупных торговых центров донской столицы. Однако его название не конкретизируется. Как рассказали в Южном таможенном управлении, поводом для проверки послужила информация о реализации контрафактных товаров. Она была получена от правообладателей товарных знаков «Adidas», «Nike» и «Reebok».

В итоге, люди в погонах обнаружили в данном магазине кроссовки, спортивные костюмы, футболки и другую одежду с нанесенными на них товарными знаками вышеуказанных брендов.

- По итогам осмотра арестованы 333 единицы контрафактной продукции, - добавили в Южном таможенном управлении. - В отношении предпринимателей были возбуждены административные дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Им грозит крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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