В торговом центре Ростова-на-Дону нашли контрафактные «Adidas», «Nike» и «Reebok»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-21T09:48:41+03:00

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В городе Ростове-на-Дону таможенники изъяли крупную партию контрафакта. Инцидент произошел в одном из крупных торговых центров донской столицы. Однако его название не конкретизируется. Как рассказали в Южном таможенном управлении, поводом для проверки послужила информация о реализации контрафактных товаров. Она была получена от правообладателей товарных знаков «Adidas», «Nike» и «Reebok».

В итоге, люди в погонах обнаружили в данном магазине кроссовки, спортивные костюмы, футболки и другую одежду с нанесенными на них товарными знаками вышеуказанных брендов.

- По итогам осмотра арестованы 333 единицы контрафактной продукции, - добавили в Южном таможенном управлении. - В отношении предпринимателей были возбуждены административные дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Им грозит крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU