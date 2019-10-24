Следком опроверг информацию о смерти одного из раненых фермеров
Появившиеся в соцсетях данные о смерти фермера, попавшего в реанимацию после нашумевшего вооружённого конфликта в хуторе Чернозубов, не соответствуют действительности. Напомним, что в результате кровопролитной дуэли двух кланов Бациевых и Дакишвили пятеро человек погибли, а двое оказались в больнице. Схватка разгорелась из-за спора о правах на владение земельными наделами, используемыми для выпаса скота и растеневодства.
- Оба находящихся на лечении мужчин в настоящий момент живы, - сообщила представитель СУ СКР по Ростовской области Анна Борзяк.
Среди раненых оказались представители чеченской стороны. С огнестрелом в медучреждение поступил Адлан Бациев, травмы от ударов битой получил его соратник Балауди Хусиханов.
На данный момент достоверно известно о задержании одного человека, подозреваемого в убийстве по этому делу. Это 39-летний мужчина, сейчас с ним работают следователи. Полиция продолжает поиски остальных фигурантов.
По словам Отара Муташвили (дяди погибшего в перестрелке в Орловском районе Зураба Дакишвили), оба фермерских клана долгое время жили в мире и согласии. Отношения стали портится, когда Бациевы принялись активно скупать земли совхоза за бесценок, прибегая к угрозам и шантажу в отношении должностных лиц, влияющих на распределение наделов.
Как отмечает Муташвили, его племянник вместе с остальными Дакишвили защищался от агрессии оппонентов, начавших стрельбу первыми.
ИСТОЧНИК KP.RU