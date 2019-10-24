2019-10-24T11:36:59+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону застройщик снижает цены на 10 квартир в центре города

Только до 31 октября выгодную акцию для желающих купить квартиру в жилом комплексе бизнесс-класса запустила строительная компания «Неометрия»
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: «Неометрия»Фото: «Неометрия»
Изменить размер текста:

Хотите жить в центре Ростова-на-Дону? Теперь вы сможете себе это позволить! Как известно, цены на квартиры в центре донской столицы еще на стадии котлована достаточно высокие. А если речь идет о жилом комплексе, который скоро сдается, то многие желающие купить квартиру вообще пугаются даже обращаться в строительную компанию за консультацией. И зря.

Строительная компания «Неометрия» объявила об акции по снижению цен только на 10 квартир в жилом комплексе «Первый», расположенный в районе Каменки на Шеболдаева, 95. Новостройка представляет собой 25-этажные дома с комбинированными фасадами, игровыми площадками с резиновым покрытием во дворе, вай-фай-беседками и пятью тысячами квадратных метров озелененной закрытой территории! К тому же здесь свои крышные котельные, оборудованные умными погодозависимыми датчиками, которые будут регулировать температуру, комфорт воды и отопления, помогая собственникам к тому же экономить и на коммунальных услугах.

Отдельно стоит отметить инновационных подход. В каждой из представленных одно-, двух-, трехкомнатных квартир предусмотрена звукоизоляция в стяжке пола, подключен третий кран с питьевой водой и установлены «умные» домофоны с приложением на телефон.

Фото: «Неометрия»

Фото: «Неометрия»

Специалисты уже говорят о том, что этот жилой комплекс для тех, кто привык получать только лучшее, дорожит комфортом и безопасностью, а также стремится к высокому уровню жизни. Стоит отметить, что ключи от своих квартир владельцы получат уже до конца 2019 года.

Квартиры по сниженной цене можно приобрести только до 31 октября 2019 года! Их количество ограничено, поэтому поторопитесь!

Более подробную информацию по стоимости конкретной акционной квартиры можно узнать по телефону отдела продаж (863) 303-61-57.

Подробности о жилом комплексе «Первый» можно найти на официальном сайте: жк1.рф.

Застройщик ООО СЗ «Стройинструмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. На правах рекламы.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Беременная Анастасия Костенко «провоцирует» выкидыш из-за любви к старшей дочери
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
Вы уверены, что вашим телефоном пользуетесь только вы?
«Уйдешь в политику и получишь мандат»: Звезда Playboy Мария Лиман задумалась о жизни после 30 лет
Автомобилист сбил 15-летнюю школьницу на дорогее в Ростовской области
Следком опроверг информацию о смерти одного из раненых фермеров
При подключении впечатлений от Wink — интернет в подарок
Проект продления ростовской набережной разработают к лету 2020 года
Ростовские депутаты решили дать премию чемпиону мира по гимнастике Никите Нагорному
Под Ростовом в Дону нашли труп пенсионера
Пропавшая в Ростове-на-Дону 15-летняя школьница нашлась спустя месяц
В Ростовской области число заболевших ОРВИ за неделю приблизилось к 11 тысячам человек
В Ростовской области нашли 25 мешков с контрабандными автозапчастями и 12 коробок с парфюмерией
Апелляция не помогла открыть типографию «Крестьянин»
Сеть обслуживания частных клиентов в Волгодонске расширил ВТБ
В Ростовской области на российско-украинской границе задержали цирковых медведей, буйволов, верблюдов и осла
В Ростовской области трое знакомых похитили человека
Отключение света в Ростове-на-Дону 23 октября 2019: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделе до 27 октября 2019: к выходным обещают дожди
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
На дончанина завели дело за то, что уговорил школьницу попробовать «соль»