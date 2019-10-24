В Ростове-на-Дону застройщик снижает цены на 10 квартир в центре города

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-24T11:36:59+03:00

Только до 31 октября выгодную акцию для желающих купить квартиру в жилом комплексе бизнесс-класса запустила строительная компания «Неометрия»

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Хотите жить в центре Ростова-на-Дону? Теперь вы сможете себе это позволить! Как известно, цены на квартиры в центре донской столицы еще на стадии котлована достаточно высокие. А если речь идет о жилом комплексе, который скоро сдается, то многие желающие купить квартиру вообще пугаются даже обращаться в строительную компанию за консультацией. И зря.

Строительная компания «Неометрия» объявила об акции по снижению цен только на 10 квартир в жилом комплексе «Первый», расположенный в районе Каменки на Шеболдаева, 95. Новостройка представляет собой 25-этажные дома с комбинированными фасадами, игровыми площадками с резиновым покрытием во дворе, вай-фай-беседками и пятью тысячами квадратных метров озелененной закрытой территории! К тому же здесь свои крышные котельные, оборудованные умными погодозависимыми датчиками, которые будут регулировать температуру, комфорт воды и отопления, помогая собственникам к тому же экономить и на коммунальных услугах.

Отдельно стоит отметить инновационных подход. В каждой из представленных одно-, двух-, трехкомнатных квартир предусмотрена звукоизоляция в стяжке пола, подключен третий кран с питьевой водой и установлены «умные» домофоны с приложением на телефон.

Фото: «Неометрия»

Специалисты уже говорят о том, что этот жилой комплекс для тех, кто привык получать только лучшее, дорожит комфортом и безопасностью, а также стремится к высокому уровню жизни. Стоит отметить, что ключи от своих квартир владельцы получат уже до конца 2019 года.

Квартиры по сниженной цене можно приобрести только до 31 октября 2019 года! Их количество ограничено, поэтому поторопитесь!

Более подробную информацию по стоимости конкретной акционной квартиры можно узнать по телефону отдела продаж (863) 303-61-57.

Подробности о жилом комплексе «Первый» можно найти на официальном сайте: жк1.рф.

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