«Уйдешь в политику и получишь мандат»: Звезда Playboy Мария Лиман задумалась о жизни после 30 лет
Одна из самых знаменитых ростовских моделей 25-летняя Мария Лиман начала задумываться о будущем. В своем микроблоге в Instagram звезда Playboy поделилась проблемами со здоровьем.
Я уже устала болеть и лечить свои позвонки, чувствую, что возраст приближается к 30. Даже не представляю что будет после, - сообщила знаменитая брюнетка.
Многочисленные поклонники модели похвалили внешность девушки и сделали прогнозы на ее будущее. Некоторые решили, что жизнь Марии Лиман должна стать еще интереснее и осмысленнее. Часть людей предположили, что знаменитость вскоре «остепенится», а потом выйдет замуж и родит детей. А вод другие решили, что девушка должна вскоре построить политическую карьеру.
- Все у тебя будет хорошо. Начнешь политическую карьеру и получишь мандат, - написал один из участников развернувшейся дискуссии.
Кстати, совсем недавно Марию Лиман приглашали устроится на работу в мэрию в качестве руководителя пресс-службы ростовской администрации. Звезда Playboy готова была принять предложение, но произошла нестыковка. Девушка уехала на учебу в Лондон. Мария Лиман мечтает покорить Голливуд и стать всемирно известной актрисой.
ИСТОЧНИК KP.RU