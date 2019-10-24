2019-10-24T11:24:58+03:00
Общество

«Уйдешь в политику и получишь мандат»: Звезда Playboy Мария Лиман задумалась о жизни после 30 лет

Модель уже строит планы на будущее
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мария Лиман мечтает покорить Голливуд. Фото: Instagram Марии ЛиманМария Лиман мечтает покорить Голливуд. Фото: Instagram Марии Лиман
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Одна из самых знаменитых ростовских моделей 25-летняя Мария Лиман начала задумываться о будущем. В своем микроблоге в Instagram звезда Playboy поделилась проблемами со здоровьем.

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С утра пусто в голове
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Я уже устала болеть и лечить свои позвонки, чувствую, что возраст приближается к 30. Даже не представляю что будет после, - сообщила знаменитая брюнетка.

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Если жизнь проворачивает к Вам задом, значит Вам это все ещё нужно
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Многочисленные поклонники модели похвалили внешность девушки и сделали прогнозы на ее будущее. Некоторые решили, что жизнь Марии Лиман должна стать еще интереснее и осмысленнее. Часть людей предположили, что знаменитость вскоре «остепенится», а потом выйдет замуж и родит детей. А вод другие решили, что девушка должна вскоре построить политическую карьеру.

- Все у тебя будет хорошо. Начнешь политическую карьеру и получишь мандат, - написал один из участников развернувшейся дискуссии.

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Кстати, совсем недавно Марию Лиман приглашали устроится на работу в мэрию в качестве руководителя пресс-службы ростовской администрации. Звезда Playboy готова была принять предложение, но произошла нестыковка. Девушка уехала на учебу в Лондон. Мария Лиман мечтает покорить Голливуд и стать всемирно известной актрисой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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