«Уйдешь в политику и получишь мандат»: Звезда Playboy Мария Лиман задумалась о жизни после 30 лет

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-24T11:24:58+03:00

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Одна из самых знаменитых ростовских моделей 25-летняя Мария Лиман начала задумываться о будущем. В своем микроблоге в Instagram звезда Playboy поделилась проблемами со здоровьем.

liman_maria С утра пусто в голове

Я уже устала болеть и лечить свои позвонки, чувствую, что возраст приближается к 30. Даже не представляю что будет после, - сообщила знаменитая брюнетка.

liman_maria Если жизнь проворачивает к Вам задом, значит Вам это все ещё нужно

Многочисленные поклонники модели похвалили внешность девушки и сделали прогнозы на ее будущее. Некоторые решили, что жизнь Марии Лиман должна стать еще интереснее и осмысленнее. Часть людей предположили, что знаменитость вскоре «остепенится», а потом выйдет замуж и родит детей. А вод другие решили, что девушка должна вскоре построить политическую карьеру.

- Все у тебя будет хорошо. Начнешь политическую карьеру и получишь мандат, - написал один из участников развернувшейся дискуссии.

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Кстати, совсем недавно Марию Лиман приглашали устроится на работу в мэрию в качестве руководителя пресс-службы ростовской администрации. Звезда Playboy готова была принять предложение, но произошла нестыковка. Девушка уехала на учебу в Лондон. Мария Лиман мечтает покорить Голливуд и стать всемирно известной актрисой.

ИСТОЧНИК KP.RU