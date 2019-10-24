Вы уверены, что вашим телефоном пользуетесь только вы?

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-24T11:52:51+03:00

«Цифровой мир: надежные смарт-устройства» - под таким девизом проходит в 2019 году ежегодная региональная конференция по защите прав потребителей

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Ключевые темы спикеров ежегодной региональной конференции по защите прав потребителей также основаны на защите прав потребителей в эпоху цифровых технологий. Ежегодная встреча специалистов состоится 29 октября в 10:00 в бизнес-центре «Лига Наций».

В рамках мероприятия запланировано пленарное заседание с представителями Правительства Ростовской области, Совета Федерации РФ, Роспотребнадзора и экспертами диджитал-сферы. Последних в этом году представляет руководитель по продуктам и пресейлу ПАО «Ростелеком» Никита Пасенко. Ожидается, что спикеры обсудят тему сохранения безопасности в интернете и выявления основных правила кибербезопасности, которых стоит придерживаться пользователям смартфонов во избежание утечки данных в интернет.

Кроме того, будут подведены промежуточные итоги работы Департамента и органов местного самоуправления по линии защиты прав потребителей.

В рамках конференции пройдет награждение победителей конкурса детских рисунков и видеороликов на тему «Защита прав потребителей». Всего со всей Ростовской области на конкурс было отправлено более 200 работ.

Также на Конференции пройдет уже ставшее традиционным награждение победителей премии «Потребитель, голосуй «ЗА!». Напомним, лучших представителей в своей сфере выбирали по результатам народного голосования.

Ожидается, что конференцию посетят порядка 200 участников из госструктур, бизнеса, муниципальных образований и общественных организаций. Встреча является крупной региональной площадкой для развития диалога между бизнесом, властью и обществом в сфере защиты прав потребителей.