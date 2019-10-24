2019-10-24T11:52:51+03:00
Общество

Вы уверены, что вашим телефоном пользуетесь только вы?

«Цифровой мир: надежные смарт-устройства» - под таким девизом проходит в 2019 году ежегодная региональная конференция по защите прав потребителей
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ключевые темы спикеров ежегодной региональной конференции по защите прав потребителей также основаны на защите прав потребителей в эпоху цифровых технологий. Ежегодная встреча специалистов состоится 29 октября в 10:00 в бизнес-центре «Лига Наций».

В рамках мероприятия запланировано пленарное заседание с представителями Правительства Ростовской области, Совета Федерации РФ, Роспотребнадзора и экспертами диджитал-сферы. Последних в этом году представляет руководитель по продуктам и пресейлу ПАО «Ростелеком» Никита Пасенко. Ожидается, что спикеры обсудят тему сохранения безопасности в интернете и выявления основных правила кибербезопасности, которых стоит придерживаться пользователям смартфонов во избежание утечки данных в интернет.

Кроме того, будут подведены промежуточные итоги работы Департамента и органов местного самоуправления по линии защиты прав потребителей.

В рамках конференции пройдет награждение победителей конкурса детских рисунков и видеороликов на тему «Защита прав потребителей». Всего со всей Ростовской области на конкурс было отправлено более 200 работ.

Также на Конференции пройдет уже ставшее традиционным награждение победителей премии «Потребитель, голосуй «ЗА!». Напомним, лучших представителей в своей сфере выбирали по результатам народного голосования.

Ожидается, что конференцию посетят порядка 200 участников из госструктур, бизнеса, муниципальных образований и общественных организаций. Встреча является крупной региональной площадкой для развития диалога между бизнесом, властью и обществом в сфере защиты прав потребителей.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новым генеральным директором "СКА Ростов" стал Сергей Городничук
В Ростове-на-Дону изменят схему движения транспорта в день матча «Ростов»–«Сочи»
«Открыли стрельбу по машине»: двое мужчин совершили ограбление в Первомайском районе Ростова-на-Дону
Неделя академической мобильности пройдёт в ЮФУ
Избил ремнем: ростовчанка рассказала всему городу о жестких методах воспитания незнакомого мужчины
Беременная Анастасия Костенко «провоцирует» выкидыш из-за любви к старшей дочери
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
«Уйдешь в политику и получишь мандат»: Звезда Playboy Мария Лиман задумалась о жизни после 30 лет
В Ростове-на-Дону застройщик снижает цены на 10 квартир в центре города
Автомобилист сбил 15-летнюю школьницу на дорогее в Ростовской области
Следком опроверг информацию о смерти одного из раненых фермеров
При подключении впечатлений от Wink — интернет в подарок
Проект продления ростовской набережной разработают к лету 2020 года
Ростовские депутаты решили дать премию чемпиону мира по гимнастике Никите Нагорному
Под Ростовом в Дону нашли труп пенсионера
Пропавшая в Ростове-на-Дону 15-летняя школьница нашлась спустя месяц
В Ростовской области число заболевших ОРВИ за неделю приблизилось к 11 тысячам человек
В Ростовской области нашли 25 мешков с контрабандными автозапчастями и 12 коробок с парфюмерией
Апелляция не помогла открыть типографию «Крестьянин»
Сеть обслуживания частных клиентов в Волгодонске расширил ВТБ
В Ростовской области на российско-украинской границе задержали цирковых медведей, буйволов, верблюдов и осла
В Ростовской области трое знакомых похитили человека
Отключение света в Ростове-на-Дону 23 октября 2019: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделе до 27 октября 2019: к выходным обещают дожди
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
На дончанина завели дело за то, что уговорил школьницу попробовать «соль»