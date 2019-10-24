2019-10-24T12:26:27+03:00
Общество

Неделя академической мобильности пройдёт в ЮФУ

На площадке вуза пройдут более сотни различных образовательных мероприятий
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ЮФУФото: ЮФУ
Изменить размер текста:

В Южном федеральном университете пройдет Неделя академической мобильности, представляющая собой цикл активных учебных занятий. Она стартует с 28 октября по 2 ноября. В середине осеннего семестра вуз станет площадкой для проведения более сотни различных образовательных мероприятий с участием как студентов и преподавателей, так и представителей производственных и коммерческих компаний.

- Помимо профильных мероприятий для собственных студентов каждое структурное подразделение проводит открытые мероприятия, принять участия в которых могут студенты не только других факультетов, но и других вузов юга России, - рассказали в ЮФУ. - Неделя академической мобильности дает возможность освоить в интерактивном формате часть основной образовательной программы, а также приобрести дополнительные знания и компетенции, освоив факультативные дисциплины и пройти обучение по программам дополнительного образования.

Так, студентам ЮФУ для освоения факультативных дисциплин, программ дополнительного образования в рамках Недели академической мобильности необходимо пройти электронную регистрацию на соответствующие занятия через Личный кабинет. Там можно зарегистрироваться на мероприятие, выбрав конкретное структурное подразделение - факультет, институт или академию.

А вот для всех желающих, не являющихся обучающимися ЮФУ открыта регистрация на следующие мероприятия (перейти).

К слову, ряд открытых крупных мероприятий, в которых выступают спикерами работодатели, ведущие эксперты отрасли и визит-профессоры, доступны для регистрации при выборе подразделения-организатора «ЮФУ».

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новым генеральным директором "СКА Ростов" стал Сергей Городничук
В Ростове-на-Дону изменят схему движения транспорта в день матча «Ростов»–«Сочи»
«Открыли стрельбу по машине»: двое мужчин совершили ограбление в Первомайском районе Ростова-на-Дону
Избил ремнем: ростовчанка рассказала всему городу о жестких методах воспитания незнакомого мужчины
Беременная Анастасия Костенко «провоцирует» выкидыш из-за любви к старшей дочери
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
Вы уверены, что вашим телефоном пользуетесь только вы?
«Уйдешь в политику и получишь мандат»: Звезда Playboy Мария Лиман задумалась о жизни после 30 лет
В Ростове-на-Дону застройщик снижает цены на 10 квартир в центре города
Автомобилист сбил 15-летнюю школьницу на дорогее в Ростовской области
Следком опроверг информацию о смерти одного из раненых фермеров
При подключении впечатлений от Wink — интернет в подарок
Проект продления ростовской набережной разработают к лету 2020 года
Ростовские депутаты решили дать премию чемпиону мира по гимнастике Никите Нагорному
Под Ростовом в Дону нашли труп пенсионера
Пропавшая в Ростове-на-Дону 15-летняя школьница нашлась спустя месяц
В Ростовской области число заболевших ОРВИ за неделю приблизилось к 11 тысячам человек
В Ростовской области нашли 25 мешков с контрабандными автозапчастями и 12 коробок с парфюмерией
Апелляция не помогла открыть типографию «Крестьянин»
Сеть обслуживания частных клиентов в Волгодонске расширил ВТБ
В Ростовской области на российско-украинской границе задержали цирковых медведей, буйволов, верблюдов и осла
В Ростовской области трое знакомых похитили человека
Отключение света в Ростове-на-Дону 23 октября 2019: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделе до 27 октября 2019: к выходным обещают дожди
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
На дончанина завели дело за то, что уговорил школьницу попробовать «соль»