Неделя академической мобильности пройдёт в ЮФУ

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-24T12:26:27+03:00

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В Южном федеральном университете пройдет Неделя академической мобильности, представляющая собой цикл активных учебных занятий. Она стартует с 28 октября по 2 ноября. В середине осеннего семестра вуз станет площадкой для проведения более сотни различных образовательных мероприятий с участием как студентов и преподавателей, так и представителей производственных и коммерческих компаний.

- Помимо профильных мероприятий для собственных студентов каждое структурное подразделение проводит открытые мероприятия, принять участия в которых могут студенты не только других факультетов, но и других вузов юга России, - рассказали в ЮФУ. - Неделя академической мобильности дает возможность освоить в интерактивном формате часть основной образовательной программы, а также приобрести дополнительные знания и компетенции, освоив факультативные дисциплины и пройти обучение по программам дополнительного образования.

Так, студентам ЮФУ для освоения факультативных дисциплин, программ дополнительного образования в рамках Недели академической мобильности необходимо пройти электронную регистрацию на соответствующие занятия через Личный кабинет. Там можно зарегистрироваться на мероприятие, выбрав конкретное структурное подразделение - факультет, институт или академию.

А вот для всех желающих, не являющихся обучающимися ЮФУ открыта регистрация на следующие мероприятия (перейти).

К слову, ряд открытых крупных мероприятий, в которых выступают спикерами работодатели, ведущие эксперты отрасли и визит-профессоры, доступны для регистрации при выборе подразделения-организатора «ЮФУ».