2019-10-24T12:43:54+03:00
Общество

Избил ремнем: ростовчанка рассказала всему городу о жестких методах воспитания незнакомого мужчины

Женщину возмутило то, что незнакомый мужчина поднял на дочь руку
Мария ШАБАНОВА
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Инцидент произошел недалеко от супермаркета. Фото: okmarket.ruИнцидент произошел недалеко от супермаркета. Фото: okmarket.ru
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В ростовских пабликах обсуждают ситуацию, которая произошла недалеко от супермаркета «Окей» на Малиновского накануне днем, 23 октября. Около пяти часов вечера мужчина с двумя детьми выходил из супермаркета. По всей видимости, его маленькая дочь плохо себя вела, и отец несколько раз ударил ее ремнем.

Свидетелем инцидента стала прохожая. Ее так возмутили действия родителя, что она стала снимать все на телефон. А через несколько часов выложила пост в соцсети.

- Меня трясёт от ужаса и негодования! Люди проходили мимо, и всем было всё равно! Я не сразу сообразила и зашла в магазин, потом в момент очнулась, выбежала, он меня увидел и прекратил. Нужно было дойти до машины, зафиксировать номер, но я так растерялась, мне нужно было следить за своим ребёнком, - написала женщина.

Правда, большинство подписчиков не разделили ее гнев. Комментаторы написали, что ростовчанка занимается не свои делом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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