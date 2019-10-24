«Открыли стрельбу по машине»: двое мужчин совершили ограбление в Первомайском районе Ростова-на-Дону
В донской столице двое мужчин совершили ограбление в квартире на улице Узорной, 37а в Первомайском районе Ростова.
По информации очевидцев, при попытке бегства один из подозреваемых открыл стрельбу по проезжающей мимо машине. Девушка, находящаяся за рублем автомобиля не пострадала. Один из преступников был задержан. А другой скрылся, отстреливаясь от сотрудников правоохранительных органов.
- Возбуждено дело по статье 158 «Кража» в отношении одного из участников, - рассказали «Комсомольской правде-Ростов» в ГУ МВД по Ростовской области.
В случае, если вина подозреваемого в ограблении мужчины будет доказана в суде, то ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет и выплата крупного штрафа. Его приятелю, который использовал оружие на улице Каскадной, чтобы скрыться от сотрудников правоохранительных органов, грозит другой срок.
ИСТОЧНИК KP.RU