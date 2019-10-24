В Ростове-на-Дону изменят схему движения транспорта в день матча «Ростов»–«Сочи»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-24T13:21:44+03:00

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В предстоящую субботу, 26 октября, перед стадионом «Ростов Арена» будет перекрыто движение транспорта из-за проведения футбольного матча между желто-синими и ФК «Сочи».

- С 16:30 до 23:00 будет перекрыт съезд с Южного подъезда к Ростову на Магистральную улицу, а также по участку Магистральной улицы от Южного подъезда до Левобережной. В период времени с 15:00 до 23:00 автомобилисты не смогут проехать по западному и восточному проездам «Ростов Арены», - сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

Стоит отметить, что движение возле стадиона также будет перекрываться 9 и 30 ноября. В это дни на стадионе «Ростов Арена» ожидаются матчи Российской премьер лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU