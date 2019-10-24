В Ростове-на-Дону изменят схему движения транспорта в день матча «Ростов»–«Сочи»
В предстоящую субботу, 26 октября, перед стадионом «Ростов Арена» будет перекрыто движение транспорта из-за проведения футбольного матча между желто-синими и ФК «Сочи».
- С 16:30 до 23:00 будет перекрыт съезд с Южного подъезда к Ростову на Магистральную улицу, а также по участку Магистральной улицы от Южного подъезда до Левобережной. В период времени с 15:00 до 23:00 автомобилисты не смогут проехать по западному и восточному проездам «Ростов Арены», - сообщили в администрации Ростова-на-Дону.
Стоит отметить, что движение возле стадиона также будет перекрываться 9 и 30 ноября. В это дни на стадионе «Ростов Арена» ожидаются матчи Российской премьер лиги.
ИСТОЧНИК KP.RU