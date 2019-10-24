Новым генеральным директором "СКА Ростов" стал Сергей Городничук

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-24T13:52:46+03:00

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В ростовском футбольном клубе СКА произошли кадровые перестановки - назначен новый генеральный директор. Им стал Сергей Городничук.

Ранее он занимал пост гендиректора ФК «Химки» и работал в Российском футбольном союзе. В структуру армейского клуба специалист вошел в начале сезона, на протяжении нескольких месяцев работал в должности заместителя генерального директора.

До Сергея Городничука пост генерального директора футбольного клуба занимал Геннадий Смольянов, который теперь является вице-президентом ФК СКА Ростов-на-Дону.

Напомним, что недавно владельцем донских армейцев стал Василий Вакуленко, известный как репер Баста. Музыкант закрыл долги клуба и вложил более десяти миллионов рублей в его развитие. Василий Вакуленко написал новый гимн для футбольного клуба СКА.

ИСТОЧНИК KP.RU