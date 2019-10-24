2019-10-24T15:48:18+03:00
Общество

Самой красивой россиянке предложили выйти замуж за известного модельера

Девушка готовится к конкурсу "Мисс Вселенная"
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девушка готовится к конкурсу "Мисс Вселенная". Фото: Instagram Алина СанькоДевушка готовится к конкурсу "Мисс Вселенная". Фото: Instagram Алина Санько
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Самая красивая россиянка, уроженка города Азова Ростовской области 20-летняя Алина Санько побывала на престижном показе модельера Игоря Чапурина. Девушка оказалась в восторге от коллекции дизайнера и решила поблагодарить его в своем профиле в Instagram.

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Алина Санько и Игорь Чапурин
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- Я побывала на фантастическом, феерическом и волшебном показе невероятно талантливого профессионала и мастера своего дела Игоря Чапурина, - рассказывает Алина Санько. - Игорь создал очень сочную, яркую, романтичную коллекцию, отражающую в полной мере женственность и стиль! Вдохновилась, впечатлилась и влюбилась.

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Люди любуются разными цветами Разве можно не восхищаться скромностью колокольчиков и ромашек, нежностью сирени и пионов, гордой красотой и элегантностью роз. Цветы совершенные творения природы! Мир тому, кто не боится Ослепительной мечты, Для него восторг таится, Для него цветут цветы! Константин Дмитриевич Бальмонт Друзья, А какие цветы любите Вы? #миссроссия2019 #миссроссия #цветы #missrussia2019 #missrussia
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Обладательница титула "Мисс Россия-2019" оказалась в восторге от модного показа. Девушка решила на память сфотографироваться с дизайнером. В результате в ее профиле в Instagram появилось короткое видео. На нем Алина Санько позирует вместе с Игорем Чапуриным. Пользователи быстро отреагировали на публикацию, похвалив внешний вид модели. Некоторые подписчики даже выступили с неожиданным предложением.

"Вот и жених достойный!", "Алин, выходи за меня", "Самая лучшая девушка во вселенной", "Вы красивая пара", "Выходите за него замуж", - писали поклонники азовской красавицы в Instagram.

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Несмотря на тёплые денёчки, любимое лето подходит к концу Ну что, расскажите, как вы провели это прекрасное время года? Все отдохнули, набрались сил? Насытились сполна или ещё необходим дополнительный месяц лета? #миссроссия2019 #миссроссия #missrussia #missrussia2019
5629 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Алина Санько никак не отреагировала на предложения поклонников. Сейчас у девушки каждый день расписан по минутам. Самая красивая россиянка готовится к конкурсу "Мисс Вселенная-2019", который пройдет в Лондоне в декабре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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