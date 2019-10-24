Самой красивой россиянке предложили выйти замуж за известного модельера
Самая красивая россиянка, уроженка города Азова Ростовской области 20-летняя Алина Санько побывала на престижном показе модельера Игоря Чапурина. Девушка оказалась в восторге от коллекции дизайнера и решила поблагодарить его в своем профиле в Instagram.
- Я побывала на фантастическом, феерическом и волшебном показе невероятно талантливого профессионала и мастера своего дела Игоря Чапурина, - рассказывает Алина Санько. - Игорь создал очень сочную, яркую, романтичную коллекцию, отражающую в полной мере женственность и стиль! Вдохновилась, впечатлилась и влюбилась.
Обладательница титула "Мисс Россия-2019" оказалась в восторге от модного показа. Девушка решила на память сфотографироваться с дизайнером. В результате в ее профиле в Instagram появилось короткое видео. На нем Алина Санько позирует вместе с Игорем Чапуриным. Пользователи быстро отреагировали на публикацию, похвалив внешний вид модели. Некоторые подписчики даже выступили с неожиданным предложением.
"Вот и жених достойный!", "Алин, выходи за меня", "Самая лучшая девушка во вселенной", "Вы красивая пара", "Выходите за него замуж", - писали поклонники азовской красавицы в Instagram.
Алина Санько никак не отреагировала на предложения поклонников. Сейчас у девушки каждый день расписан по минутам. Самая красивая россиянка готовится к конкурсу "Мисс Вселенная-2019", который пройдет в Лондоне в декабре.
ИСТОЧНИК KP.RU