В Ростове-на-Дону на «птичьем рынке» у попугаев нашли опасную для человека болезнь

СЕГОДНЯ 16:24 2019-10-24T16:24:34+03:00

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В доской столице на птичьем рынке» специалисты управления ветеринарии Ростовской области нашли у пернатых опасное заболевание.

По сообщению ведомства, в трех палатках продают птиц, больных орнитозом. Эта инфекционная болезнь поражает органы дыхания человека, центральную нервную систему, для которого характерны общая интоксикация и лихорадка. Заболевание передается от зараженных животных через кожу и воздушно-капельным путем.

В числе заболевших - попугаи корелла, волнистые и неразлучники. Всего было обнаружено 163 декоративных больных птицы. Владельцы рассказали, что купили пернатых без соответствующих справок.

Ветеринарная служба запретила продажу птиц на территории «Ярмарки домашних животных», которая расположена на Ченцова, 95, на 30 дней.

Во избежание заболевания орнитозом врачи рекомендуют не покупать птиц и животных у непроверенных людей и без сопровождающих документов.

ИСТОЧНИК KP.RU