2019-10-25T09:25:10+03:00
Происшествия

В Ростовской области двое заживо сгорели в иномарке

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Аксайском районе
Ольга ГОПАЛО
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На скорой троих пострадавших увезли в больницу.На скорой троих пострадавших увезли в больницу.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне, 24 октября, в Аксайском районе Роствоской области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни двух человек. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, авария случилась около шести часов вечера на федеральной трассе М-4 «Дон».

- По предварительным данным, водитель иномарки «Рено Логан» не справился с управлением и допустил касательное столкновение с другим авто «Ниссан Микро» и отлетел на «Митсубиши Лансер», - добавили в донском главке. - После чего произошло возгорание первого автомобиля.

Известно, что водитель и пассажир «Рено Логан» погибли еще до приезда спасателей и медиков. На карете скорой помощи в больницу были доставлены водитель и два пассажира «Митсубиси Лансер», среди который восьмилетний мальчик.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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