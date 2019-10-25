СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-25T09:32:52+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 25 октября 2019. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 25 октября 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 25 октября 2019: где и когда. Известно, что отключения затронут сразу несколько районов города. Энергетики сообщают, что они плановые. Все это время там будут вестись ремонтные работы.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества

до 16:00:

- ул. Береговая 16, 49, 53А.

- ул. 7-го Февраля 1-61, 2-54; ул. Б. Садовая 184-186; ул. Гоголевская 1-37, 2-40; ул. Ломоносовская 1-33, 2-32; ул. Станиславского 187-243, 252-298; ул. Очаковская 63-79, 60-74; ул. Социалистическая 218-240, 209-219; пер. Грибоедовский 1-51, 54-72; просп. Театральный 2, 4, 23-35; пер. Державинский 2-44, 19-43; ул. Красных Зорь 139-155, 138-146; ул. Седова 153-193, 62-96; ул. Н. Бульварная 103-119; пер. Нахичеванский 1-19, 2-28; ул. Петровская 81-99, 100-118; пл. Театральная 2-4; просп. Театральный 2-4, 23-37, 36.

до 17:00:

- ул. Б. Садовая 108-124, 124А; ул. Социалистическая 138, 141, 152, 160, ул. Токарная 11/16.

- ул. Волкова 6/2, 10/3, 10/4; ул. Капустина 26/2, 28/1; просп. Космонавтов 5Б, 9/1, 9/2

- ул. Пушкинская 211, 215, 217, 221, 225 227; ул. Адыгейская 30.

с/т «Победа»; с/т «Югтехмонтаж»; с/т «Гамма труд»; с/т «Утро»; с/т «Зодчий»; с/т «Агат»; с/т «Агропром»; с/т «Колос»; с/т «Ростсельмашевец»; с/т «Космос»; с/т «Афганец»; с/т «Орбита»; с/т «Садовод»; с/т «Союз»; с/т «Аэро»; с/т «Северная Ривьера».

до 18:00:

- ул. 6-я линия 7, 9; ул. 8-я линия 1-11, 2-20; ул. 10-я линия 1-15, 2-16; ул. Майская 30-42.

с 10:00 до 13:00:

- ул. Малюгиной 253-299, 316-338; ул. Филимоновская 319-341, 248-252; пер. Нахичеванский 71-77, 68-84; ул. Варфоломеева 313; пер. Крепостной 140.

с 10:00 до 17:00:

- ул. Вселенная 42-68; ул. Галактическая 36-52, 37-55; пер. 1-й Спутниковый.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU