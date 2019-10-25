Погода на выходные 26-27 октября в Ростове-на-Дону: в регион идут дожди и похолодание

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-25T09:43:12+03:00

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Погода на выходные 26-27 октября в Ростове-на-Дону: идут дожди и похолодание. Похоже, бабье лето сдаст свои позиции уже в ближайшие дни. Известно, что еще в пятницу, 25 октября, в донской столице ожидается до плюс 17 градусов и солнечно.

В субботу, 26 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду. В дневное время до плюс 16 градусов, солнце и безветренно.

В воскресенье, 27 октября, похожие температуры - от 11 до 16 градусов выше нуля в дневное время. Кроме того, с этого же дня могут пойти еще и дожди.

К тому же, метеорологи говорят о возможности осадков всю ближайшую неделю, но не факт. Еще в понедельник, 28 октября, ожидается до плюс 14 градусов, а потом температура будет опускаться еще ниже - до плюс 12 градусов к середине недели. Поднимется ветер, сила которого временами будет достигать девяти метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU