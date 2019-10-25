В Ростовской области в розыск объявлен 67-летний пенсионер
В Ростовской области в розыск объявлен 67-летний пенсионер. Как рассказали волонтеры, которые занимаются его поисками, Александр Денисов пропал еще 19 октября в донской столице. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.
- В тот день он был одет в синий удлиненный пуховик, тельняшку, черные брюки, черные резиновые галоши на меху, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост мужчины 165 сантиметров, он среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.
Если вы что-то знаете о том, где может находиться Александр Никифорович, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.
Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. В настоящее время листовки с его изображением расклеивают по всему городу и районам области, а также распространяют в сети Интернет.
К слову, мужчину искали почти неделю. Однако после проведенной работы его удалось найти.
АЛЛО!
Звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU