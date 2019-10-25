СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-25T12:40:55+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 67-летний пенсионер. Как рассказали волонтеры, которые занимаются его поисками, Александр Денисов пропал еще 19 октября в донской столице. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

- В тот день он был одет в синий удлиненный пуховик, тельняшку, черные брюки, черные резиновые галоши на меху, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост мужчины 165 сантиметров, он среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Если вы что-то знаете о том, где может находиться Александр Никифорович, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. В настоящее время листовки с его изображением расклеивают по всему городу и районам области, а также распространяют в сети Интернет.

К слову, мужчину искали почти неделю. Однако после проведенной работы его удалось найти.

АЛЛО!

Звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU