2019-10-25T10:54:32+03:00
Общество

Старая «копейка» устроит убойный тест-драйв по ямам на дорогах в Ростове

Горожане хотят посмотреть, долго ли продержится автомобиль
Иван ТИМОФЕЕВ
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Старая копейка протестирует ростовские ямы. Фото: instagram.com/rostov_roadsСтарая копейка протестирует ростовские ямы. Фото: instagram.com/rostov_roads
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Креативную идею запустили жители донской столицы в соцсети Instagram. Чтобы проверить качество ростовских дорог не на словах, а на деле, был приобретён специальный испытательный автомобиль — жёлтый ВАЗ-2101. Как уверяют авторы проекта, старую машину они планируют отдать воле ростовчан.

- Этот ВАЗ-2101 1979 года выпуска будет готов въехать в любую яму, которую вы укажете в комментариях. Это не коммерческий проект. Нам просто интересно, на сколько ям хватит колёс, если их не объезжать. И как долго проживет наш испытательный автомобиль, - сообщили «экспериментаторы».

Как выяснилось, тестовое авто для опытов предоставил ростовчанин Евгений Гурьев. Молодой человек рассказал на своей странице в Instagram, что хотя «копейку» он купил за небольшие деньги, у этой машины есть своя история.

- ВАЗ-2101 найден мной в гараже у одного дедушки. Который покупал этот автомобиль ещё в магазине «Березка» в Москве и являлся единственным хозяином. Приобретена за 19 тыс. рублей, - сообщил Евгений Гурьев.

Пользователи соцсети предположили, что «испытательная копейка» продержится совсем недолго, и её хватит максимум на одну улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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