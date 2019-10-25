В Ростовской области от уплаты транспортного налога освободят около 100 тысяч жителей
Законодательное собрание Ростовской области единогласно утвердило инициированные губернатором Василием Голубевым поправки в региональный закон о налогах.
- Мы приняли решение о расширении региональных льгот по транспортному налогу, - отметил Голубев. - По предварительным подсчетам, льготами смогут воспользоваться 100 тысяч жителей области.
Коррективы предусматривают полное освобождение от уплаты транспортного налога целого ряда категорий граждан - многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов, опекунов инвалидов с детства, признанных судом недееспособными, инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий.
Также будут полностью освобождены от этого вида налогообложения инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, для которых отменяются действовавшие прежде ограничения по мощности двигателя автомобилей.
Добавим, что новый закон вступает в силу с 1 января 2020-го и будет распространяться на уплату налогов за текущий год.
ИСТОЧНИК KP.RU