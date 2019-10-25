В Ростовской области от уплаты транспортного налога освободят около 100 тысяч жителей

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-25T10:58:18+03:00

Принятие поправок в региональный закон о налогах инициировал Василий Голубев. Фото: Павел Сапрыкин / пресс-служба губернатора РО.

Новый закон, принятый по инициативе губернатора Василия Голубева донским парламентом, вступит в силу с нового года

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Законодательное собрание Ростовской области единогласно утвердило инициированные губернатором Василием Голубевым поправки в региональный закон о налогах.

- Мы приняли решение о расширении региональных льгот по транспортному налогу, - отметил Голубев. - По предварительным подсчетам, льготами смогут воспользоваться 100 тысяч жителей области.

Коррективы предусматривают полное освобождение от уплаты транспортного налога целого ряда категорий граждан - многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов, опекунов инвалидов с детства, признанных судом недееспособными, инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий.

Также будут полностью освобождены от этого вида налогообложения инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, для которых отменяются действовавшие прежде ограничения по мощности двигателя автомобилей.

Добавим, что новый закон вступает в силу с 1 января 2020-го и будет распространяться на уплату налогов за текущий год.

ИСТОЧНИК KP.RU