В Ростове-на-Дону супруги лже-инвалиды получили от государства 700 тысяч рублей
На карандаш прокуратуры попала супружеская пара, которую заподозрили в хищении бюджетных средств. Как рассказали в надзорном ведомстве, муж и жена из Первомайского района города Ростова-на-Дону оформили себе бессрочную инвалидность второй группы, получив соответствующие справки и заключения. Однако отклонений в состоянии здоровья у них не было, а документы были недостоверными.
Но это не помешало парочке воспользоваться всеми причитающимися льготами. В частности, они написали заявление в Пенсионный фонд региона о том, что им положена денежная выплата. Ее они исправно получали каждый месяц. Таким образом сумма оказалась весьма внушительной - 700 тысяч рублей.
Теперь же дело в отношении предприимчивых супругов направлено в районный суд. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU