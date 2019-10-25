2019-10-25T11:56:21+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону супруги лже-инвалиды получили от государства 700 тысяч рублей

Теперь их будут судить
Ольга ГОПАЛО
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Им грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.Им грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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На карандаш прокуратуры попала супружеская пара, которую заподозрили в хищении бюджетных средств. Как рассказали в надзорном ведомстве, муж и жена из Первомайского района города Ростова-на-Дону оформили себе бессрочную инвалидность второй группы, получив соответствующие справки и заключения. Однако отклонений в состоянии здоровья у них не было, а документы были недостоверными.

Но это не помешало парочке воспользоваться всеми причитающимися льготами. В частности, они написали заявление в Пенсионный фонд региона о том, что им положена денежная выплата. Ее они исправно получали каждый месяц. Таким образом сумма оказалась весьма внушительной - 700 тысяч рублей.

Теперь же дело в отношении предприимчивых супругов направлено в районный суд. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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