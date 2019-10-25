В Ростове-на-Дону бизнесмен получил от налоговой 70 млн рублей и раскаялся

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-25T11:45:31+03:00

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В Ростове-на-Дну будут судить бизнесмена, который пытался обмануть государство на кругленькую сумму. Как рассказали в областной прокуратуре, его обвиняют в хищении бюджетных средств при возмещении НДС.

Инцидент произошел в Кировском районе донской столицы. В частности, фирма подозреваемого занималась оптовой торговлей металлами. Как удалось позже выяснить сотрудникам прокуратуры, мужчина внес в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о договорных отношениях своей фирмы со строительной организацией. В документах значилась сумма НДС, подлежащую возмещению из бюджета в размере свыше 70 млн рублей. В налоговой службе документы не вызвали подозрений и необходимая сумма была перечислена на счет заявителя.

В надзорном ведомстве добавили, что деньги он успел потратить. Правда, бизнесмен уже раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину. Решения суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде. Ему грозит штраф до миллиона рублей и до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU