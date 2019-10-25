Приглашаем ростовчан в фотоконкурс «Гордись семьей, Ростов!»
Вы обожаете фотографировать своих детей? Часто выбираетесь с ними на природу или играете на морском берегу? От ваших свадебных фотографий веет теплом и любовью? У вас в архиве много семейных фотографий с бабушками и дедушками? Эти радостные снимки обязательно должны увидеть все ростовчане!
Присылайте ваши фотографии на фотоконкурс «Гордись семьей, Ростов!»
Принять участие в конкурсе могут все желающие, независимо от возраста. Три участника, набравшие наибольшее количество голосов, получат ценные призы и будут награждены в пресс-центре «Комсомольской правды».
Загрузить снимки и уточнить подробности можно по ССЫЛКЕ https://www.rostov.kp.ru/daily/27026.5/4090026/
Также отправить фото для конкурса можно на email natalya.klimenko@phkp.ru
Выбирайте фото, которое вам больше всего нравится, присылайте в редакцию, выигрывайте призы!
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