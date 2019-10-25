«Мега батманщицы»: «Мисс Россия» Татьяна Котова показала роскошную растяжку

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-25T12:38:35+03:00

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Великолепную растяжку продемонстрировала «Мисс Россия» Татьяна Котова. Похоже, красавица решила сменить амплуа: в ее Инстаграм на смену откровенным снимкам в купальниках и нижнем белье пришли фото с репетиций. Вероятно, Татьяна готовит очередную грандиозную шоу-программу для своих выступлений в качестве певицы.

- Люблю во всем синхронность и в жизни, и на сцене, - подписала она кадр, на котором вместе с коллегами по сцене продемонстрировала растяжку. Поклонник не остались в стороне от увиденного. В числе комментариев были и такие: «Какой батман, вау», «Мега батманщицы», «Просто перфект», «Красоточка», «Очень круто!» и «Эротично!».

kottova Люблю во всем синхронность и в жизни, и на сцене #kottovateam

А один из подписчиков, даже описал мысли в стихах:

- Фото назову: ах, эти ножки, как к счастью две дорожки. Очень круто!

Пост красавицы-блондинки набрал больше 11 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU