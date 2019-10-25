Баста поддержал футбольный клуб «СКА Ростов» перед матчем с «Аланией»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-25T14:21:21+03:00

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Новый владелец ФК «СКА Ростов-на-Дону» Василий Вакуленко, известный как Баста, поддержал клуб перед матчем с лидером ПФЛ «Аланией Владикавказ». Он опубликовал видеообращение на своей странице в Instagram.

bastaakanoggano Уже в эту субботу ростовские армейцы @fcskarostov сыграют против владикавказской Алании . Матч состоится на стадионе СКА 26 октября и начнется в 14:00. Вход свободный.

- Дорогие друзья, 26 октября состоится матч «СКА Ростов» против одного из лидеров чемпионата - «Алании Владикавказ», - рассказывает на видео Баста. - Приходите на стадион, поддержите нашу команду.

Василий Вакуленко стал официальным владельцем ФК «СКА Ростов-на-Дону» в середине октября. До этого известный продюсер и музыкант активно участвовал в деятельности клуба и даже привлек несколько инвесторов. Музыкант написал новый гимн для ростовского футбольного клуба.

Этим летом Баста погасил коммунальный долг ростовского спортклуба, из-за которого могли выселить детей и тренера. Рэпер перечислил на счет общественной организации 210 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU