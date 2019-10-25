В Ростовской области 29-летняя женщина вынесла из квартиры соседки все ценности

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-25T14:37:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию города Волгодонска Ростовской области обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой преступления. В частности, вернувшись в свою квартиру, дама заметила следы постороннего присутствия, а после обнаружила отсутствие некоторых вещей.

Горожанка оценила ущерб в 16 тысяч рублей. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, по горячим следам стражам порядка удалось задержать подозреваемую, ею оказалась соседка потерпевшей. Полицейские выяснили, что та взломала дверь, когда владелицы имущества не было дома.

В итоге, 29-летнюю злоумышленницу поймали и посадили под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, а ее признают виновной, ближайшие несколько лет она проведет в местах не столь отдаленных.

К слову, дама уже была судима за аналогичные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU