Футболистам ФК «Ростов» сделали прививки против гриппа

СЕГОДНЯ 14:48 2019-10-25T14:49:18+03:00

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Прививку от гриппа сделали футболистам ФК «Ростов», а также всему тренерскому штабу желто-синих. Таким образом спортсмены на своем примере показали, в том числе и болельщикам, насколько важно заботиться о своем здоровье.

- Спортсмены больше других подвержены риску заболеть, потому что часто переезжают с места на место, меняются погодные условия, находятся в местах массового скопления людей, - рассказала глава городского Управления здравоохранения Надежда Левицкая.

По ее словам, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» медицинские организации города привили 540 027 человек, это уже 47,7 процента жителей города. В их числе 52 тысячи ростовчан, которые сделали прививки за счет средств предприятий и организаций.

Напомним, основная задача такой прививки - снизить риск осложнений, которым опасен грипп. А сделать ее еще не поздно в поликлинике по месту жительства. К слову, по последним данным, в донской столице за неделю диагноз ОРВИ был поставлен более3,1 тысячи ростовчан.

ИСТОЧНИК KP.RU