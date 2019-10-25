2019-10-25T16:29:49+03:00
Общество

Власти потратят три миллиона рублей на ремонт участка трассы в Ростовской области

Средства выделят из бюджета
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дорогу отремонтируют до середины ноябряДорогу отремонтируют до середины ноябряФото: Из архива "КП".
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На трассе в Ростовской области выполнят ремонтные работы за три миллиона рублей. Контракт на портале госзакупок опубликовало региональное министерство транспорта.

По условиям закупки, работы будет проведены на территории от автодорог Шахты – Раздорская и Шахты – Цимлянск до трассы Семикаракорск – Усть-Донецкий. Победитель конкурса должен засыпать обочины грунтом, уложить новое покрытие на трассе, а также нанести дорожную разметку.

Подрядчика выберут 25 октября. Дорожные работы будут выполнены до 15 ноября. Власти донского региона направят средства выделят из бюджета Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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