Власти потратят три миллиона рублей на ремонт участка трассы в Ростовской области

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-25T16:29:49+03:00

Дорогу отремонтируют до середины ноября Фото: Из архива "КП".

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На трассе в Ростовской области выполнят ремонтные работы за три миллиона рублей. Контракт на портале госзакупок опубликовало региональное министерство транспорта.

По условиям закупки, работы будет проведены на территории от автодорог Шахты – Раздорская и Шахты – Цимлянск до трассы Семикаракорск – Усть-Донецкий. Победитель конкурса должен засыпать обочины грунтом, уложить новое покрытие на трассе, а также нанести дорожную разметку.

Подрядчика выберут 25 октября. Дорожные работы будут выполнены до 15 ноября. Власти донского региона направят средства выделят из бюджета Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU