Власти потратят три миллиона рублей на ремонт участка трассы в Ростовской области
На трассе в Ростовской области выполнят ремонтные работы за три миллиона рублей. Контракт на портале госзакупок опубликовало региональное министерство транспорта.
По условиям закупки, работы будет проведены на территории от автодорог Шахты – Раздорская и Шахты – Цимлянск до трассы Семикаракорск – Усть-Донецкий. Победитель конкурса должен засыпать обочины грунтом, уложить новое покрытие на трассе, а также нанести дорожную разметку.
Подрядчика выберут 25 октября. Дорожные работы будут выполнены до 15 ноября. Власти донского региона направят средства выделят из бюджета Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU