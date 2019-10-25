2019-10-25T18:21:17+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону образовалась массовая пробка из-за аварии с участием четырех автомобилей

Никто не пострадал
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Авария спровоцировала затор. Фото: 1rndАвария спровоцировала затор. Фото: 1rnd
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В донской столице на пересечении улиц Текучева и Семашко столкнулись «Лексус», «Хонда», «КИА» и «Мерседес». Машины перекрыли три из четырех дорожных полос. Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции области, на место прибыли экстренные службы, но их помощь не потребовалась.

По предварительной информации, сначала в автомобиль «Хонда» врезался «Лексус», от удара его выбросило на обочину, а «Хонда» зацепила проезжавшие мимо «КИА» и «Мерседес».

- В ДТП никто не пострадал, повреждения получили только автомобили, - отметили в пресс-службе ведомства.

Машины столкнулись около двух часов дня, но спустя несколько часов их всё еще не убрали с проезжей части. На улице Текучева, а после и на соседних образовались сильные пробки. Движение было затруднено на проспектах Буденновском, Соколова и параллельных Текучева улицах Варфоломеева и Мечникова. Скорость движения, по данным «Яндекс.Карты», сейчас не превышает трех километров в час в сторону ДГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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