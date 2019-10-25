Мобильное приложение поможет ростовчанам пополнять транспортные карты онлайн

СЕГОДНЯ 19:11 2019-10-25T19:16:40+03:00

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«Агентство развития платёжных систем» запускает мобильное приложение для пополнения баланса транспортных карт. В настоящее время услуга доступна только для пользователей смартфонов под управлением системы Android. Поддержки iOS пока не будет, сообщает производитель.

Чтобы воспользоваться приложением, телефон должен быть оснащён модулем NFC, необходимым для считывания и записи данных на карту. После того, как программа будет установлена на устройстве, пользователю нужно пройти регистрацию и привязать любую банковскую карту. После этого в тестовом режиме спишется один рубль, который затем будет возвращён владельцу.

Как рассказал заместитель гендиректора «АРПС» Алексей Торицын, приложение позволит жителям производить мгновенное пополнение транспортных карт «Простор».

- Теперь не нужно выходить на улицу, искать терминал для пополнения и иметь достаточное количество наличных денег. Достаточно запустить приложение, приложить транспортную карту и пополнить баланс с привязанной банковской карты. Кроме того, с помощью приложения можно проверить актуальный баланс в любое время, - приводит его слова сайт «АРПС».

Есть у новшества и недостаток. При пополнении карты будет взиматься комиссия 6%.

ИСТОЧНИК KP.RU