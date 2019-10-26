2019-10-26T08:30:50+03:00
Происшествия

«Крышевал» бизнесменов: в Ростовской области задержан замначальника отдела полиции

Полицейский требовал с предпринимателей «дивиденды» за покровительство
Мария ШАБАНОВА
Поделиться:
На подозреваемого завели уголовное делоНа подозреваемого завели уголовное делоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

В Шахтах в центре скандала оказался заместитель начальника линейного отдела полиции. Его подозревают в получении взятки.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» источник в правоохранительных органах региона, высокопоставленный полицейский «крышевал» бизнесменов, владеющих пунктами приема металлолома. За свое покровительство он получал хороший процент от общей выручки предпринимателей.

Подозреваемого уже уволили из органов внутренних дел. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Избили и забрали сумку: в Ростовской области двое мужчин накинулись на прохожего
«Уснул за рулем»: в Ростове-на-Дону произошла массовая авария
В Ростове-на-Дону на Красноармейской произошла смертельная авария
Мобильное приложение поможет ростовчанам пополнять транспортные карты онлайн
В центре Ростова-на-Дону образовалась массовая пробка из-за аварии с участием четырех автомобилей
Власти потратят три миллиона рублей на ремонт участка трассы в Ростовской области
Футболистам ФК «Ростов» сделали прививки против гриппа
В Ростовской области 29-летняя женщина вынесла из квартиры соседки все ценности
Баста поддержал футбольный клуб «СКА Ростов» перед матчем с «Аланией»
«Мега батманщицы»: «Мисс Россия» Татьяна Котова показала роскошную растяжку
Подозреваемый в коррупции глава Новочеркасска подал в отставку