«Крышевал» бизнесменов: в Ростовской области задержан замначальника отдела полиции

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-26T08:30:50+03:00

Полицейский требовал с предпринимателей «дивиденды» за покровительство

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В Шахтах в центре скандала оказался заместитель начальника линейного отдела полиции. Его подозревают в получении взятки.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» источник в правоохранительных органах региона, высокопоставленный полицейский «крышевал» бизнесменов, владеющих пунктами приема металлолома. За свое покровительство он получал хороший процент от общей выручки предпринимателей.

Подозреваемого уже уволили из органов внутренних дел. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU