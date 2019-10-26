«Крышевал» бизнесменов: в Ростовской области задержан замначальника отдела полиции
Полицейский требовал с предпринимателей «дивиденды» за покровительство
На подозреваемого завели уголовное делоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Шахтах в центре скандала оказался заместитель начальника линейного отдела полиции. Его подозревают в получении взятки.
Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» источник в правоохранительных органах региона, высокопоставленный полицейский «крышевал» бизнесменов, владеющих пунктами приема металлолома. За свое покровительство он получал хороший процент от общей выручки предпринимателей.
Подозреваемого уже уволили из органов внутренних дел. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU