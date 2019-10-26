Пенсионера из Ростовской области подозревают в том, что он убил и сжег сожительницу

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-26T13:35:41+03:00

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В селе Маньково-Калитвинское Чертковского района произошло преступление, в котором подозревают 62-летнего местного жителя. По версии следствия, во время бытового конфликта мужчина убил 61-летнюю гражданскую жену и поджег останки.

Обгоревшее тело нашли дома, где проживала пара.

- Подозреваемого в преступлении мужчину задержали, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» источник в правоохранительных органах региона.

Останки направлены в морг при ЦРБ Чертковского района для проведения экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU