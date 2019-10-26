Два телефона и роутер: в Новочеркасске мужчина ограбил друга
В дежурную часть отдела полиции № 3 МУ МВД России «Новочеркасское» поступило сообщение от местного жителя о краже. Мужчина рассказал, что у него гостил приятель. Они выпивали спиртные напитки, а потом хозяин уснул. Гость этим воспользовался и украл два телефона и роутер, причинив тем самым ущерб владельцу на сумму более 25 тысяч
Полицейские быстро вычислили вора. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража».
- Сотрудники полиции изъяли часть украденного и вернули хозяину, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Ростовской области прохожий стал жертвой грабежа. Среди бела дня к нему подбежали двое мужчин, избили и забрали сумку с деньгами.
ИСТОЧНИК KP.RU