2019-10-26T20:54:28+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону из окна многоэтажки выпала 18-летняя девушка

Она скончалась на месте до приезда скорой помощи
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Девушка скончалась на месте происшествия. Фото: соцсетиДевушка скончалась на месте происшествия. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В донской столице на улице Заводская, 25 произошла трагедия. Из окна 23-этажного дома выпала 18-летняя девушка. Она скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. По словам очевидцев, погибшая ростовчанка пришла в гости к парню и подруге.

- При каких обстоятельствах она выпала неизвестно. Упала с 13 этажа. Подруга бегала в неадеквате босиком, вся грязная, орала, - написал очевидец в городском паблике.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что в Сальске близнецы выпали из окна, облокотившись на москитную сетку. Дети на минуту остались без присмотра. С тяжелыми травмами их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наказан не будет: Сергей Шнуров не станет отвечать за мат во время концерта в Ростове-на-Дону
Два телефона и роутер: в Новочеркасске мужчина ограбил друга
Пенсионера из Ростовской области подозревают в том, что он убил и сжег сожительницу
Избили и забрали сумку: в Ростовской области двое мужчин накинулись на прохожего
«Уснул за рулем»: в Ростове-на-Дону произошла массовая авария
«Крышевал» бизнесменов: в Ростовской области задержан замначальника отдела полиции
В Ростове-на-Дону на Красноармейской произошла смертельная авария
Мобильное приложение поможет ростовчанам пополнять транспортные карты онлайн
В центре Ростова-на-Дону образовалась массовая пробка из-за аварии с участием четырех автомобилей
Власти потратят три миллиона рублей на ремонт участка трассы в Ростовской области
Футболистам ФК «Ростов» сделали прививки против гриппа
В Ростовской области 29-летняя женщина вынесла из квартиры соседки все ценности
Баста поддержал футбольный клуб «СКА Ростов» перед матчем с «Аланией»
«Мега батманщицы»: «Мисс Россия» Татьяна Котова показала роскошную растяжку
Подозреваемый в коррупции глава Новочеркасска подал в отставку