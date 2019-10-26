В Ростове-на-Дону из окна многоэтажки выпала 18-летняя девушка
В донской столице на улице Заводская, 25 произошла трагедия. Из окна 23-этажного дома выпала 18-летняя девушка. Она скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. По словам очевидцев, погибшая ростовчанка пришла в гости к парню и подруге.
- При каких обстоятельствах она выпала неизвестно. Упала с 13 этажа. Подруга бегала в неадеквате босиком, вся грязная, орала, - написал очевидец в городском паблике.
Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что в Сальске близнецы выпали из окна, облокотившись на москитную сетку. Дети на минуту остались без присмотра. С тяжелыми травмами их доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU