В Ростове-на-Дону из окна многоэтажки выпала 18-летняя девушка

СЕГОДНЯ 17:44 2019-10-26T20:54:28+03:00

Она скончалась на месте до приезда скорой помощи

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В донской столице на улице Заводская, 25 произошла трагедия. Из окна 23-этажного дома выпала 18-летняя девушка. Она скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. По словам очевидцев, погибшая ростовчанка пришла в гости к парню и подруге.

- При каких обстоятельствах она выпала неизвестно. Упала с 13 этажа. Подруга бегала в неадеквате босиком, вся грязная, орала, - написал очевидец в городском паблике.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что в Сальске близнецы выпали из окна, облокотившись на москитную сетку. Дети на минуту остались без присмотра. С тяжелыми травмами их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU