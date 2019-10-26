2019-10-26T21:12:17+03:00
Спорт

Знай наших: ФК «Ростов» обыграл «Сочи»

Рассказываем, как прошел матч
Иван ТИМОФЕЕВ
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Желто-синие вырвали победу у Сочи. Фото: Антон СтрокинЖелто-синие вырвали победу у Сочи. Фото: Антон Строкин
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Сегодня, 26 октября, желто-синие в матче 14-го тура сразились с соперниками из Сочи.

- В матче с сочинцами на поле вышел тот же состав, что и в игре с «Зенитом». Несмотря на поражение недельной давности, поддержать желто-синих пришли более 33 тысяч болельщиков, - рассказали в пресс-службе ФК «Ростов».

Наши игроки с первых минут закрыли соперника на его половине. Счет мог быть крупным уже в первом тайме, если бы не вратарь гостей Сослан Джанаев, который раз за разом спасал сочинцев.

Но на 41-й минуте даже он был бессилен. «Ростов» разыграл шикарную комбинацию и Еременко с передачи Алексея Ионова послал мяч в верхний угол ворот – 1:0. Для полузащитника этот мяч стал первым в сезоне.

В начале второй половины гости могли сравнять счет. Ибрагиму Цаллагову удался отличный удар, но Егор Бабурин потащил сложнейший мяч. На 69-й минуте наш голкипер вновь вступил в игру, отбив удар Мостового.

«Ростов» снял все вопросы о победителе на 80-й минуте. Рикошет после удара Романа Еременко вновь оставил не у дел Джанаева – 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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