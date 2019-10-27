Ростовчанин потребовал в 98-летней старушки деньги за потерянную вставную челюсть

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-27T10:42:48+03:00

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Ростовчане в городском паблике рассказали о вопиющем случае шантажа, который применили к ветерану Великой Отечественной войны. По словам соседей 98-летней Агафьи Михайловны, проживающей в доме на Суворова, старушка по неловкости уронила из окна вставную челюсть. Она пошла за ней на улицу, но кто-то уже поднял вещь.

А на следующий день в подъезде появилось объявление с таким содержанием: «Верну челюсть за вознаграждение».

- Агафья Михайловна позвонила, приехал некто и продал бабушке её же челюсть за 1000 рублей. Бабушка, выходя, взяла с собой 500 рублей, он сказал, что нужна тысяча. Ей пришлось идти за недостающей суммой домой на пятый этаж. Агафья Михайловна – полтора метра ростом , согнутая с палочкой. У кого могла рука подняться заработать на случившейся с ней беде, - подытожил автор поста.

ИСТОЧНИК KP.RU