2019-10-27T12:12:54+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону водители попытались обмануть страховую компанию

И стали фигурантами уголовных дел
Иван ТИМОФЕЕВ
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Полицейские быстро вычислили мошенниковПолицейские быстро вычислили мошенниковФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Первомайский районный отдел полиции обратился руководитель одной из страховых компаний и сообщил о попытке мошенничества по страховым выплатам.

Оказалось, что подозреваемые попали в аварию, в которой незначительно пострадали автомобили. Однако участники ДТП решили договориться и предоставить в страховую компанию фиктивные сведения.

Сумма, которую злоумышленники пытались получить от страховой организации, составляла около 140 тысяч рублей.

- В результате проведенной экспертизы было установлено, что повреждения на автомобилях не соответствуют предоставленным документам, - прокомментировали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали двоих жителей Аксая (24 и 42 лет).

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на совершение преступления» «Мошенничество в сфере страхования». Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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