В Ростове среди бела дня похитил девушку
Полиция разыскивает злоумышленников
Полиция разыскивает "Хендай Солярис", на котором скрылись похитителиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Сегодня, 27 октября, в Ворошиловском районе города похитили девушку. Об этом на пульт 112 сообщили очевидцы.
По их словам, неизвестные на иномарке подъехали к прохожей. Из автомобиля выскочили трое мужчин. Они схватили девушку, затолкали ее в машину и скрылись в неизвестном направлении.
Очевидцы отметили, что девушку увезли с Самшитовой улицы.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что такая заявка действительно поступала. В ведомстве отметили, что разыскивается «Солярис».
ИСТОЧНИК KP.RU