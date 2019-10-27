В Ростове среди бела дня похитил девушку

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-27T15:05:31+03:00

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Сегодня, 27 октября, в Ворошиловском районе города похитили девушку. Об этом на пульт 112 сообщили очевидцы.

По их словам, неизвестные на иномарке подъехали к прохожей. Из автомобиля выскочили трое мужчин. Они схватили девушку, затолкали ее в машину и скрылись в неизвестном направлении.

Очевидцы отметили, что девушку увезли с Самшитовой улицы.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что такая заявка действительно поступала. В ведомстве отметили, что разыскивается «Солярис».

ИСТОЧНИК KP.RU