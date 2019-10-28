В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобуса № 55 из-за ремонта

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-28T09:51:51+03:00

Маршрут изменится до конца февраля 2020 года Фото: Евгения ГУСЕВА

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В донской столице с 1 ноября изменится маршрут автобуса №55. Об этом сообщили в Департаменте транспорта города Ростова-на-Дону.

В связи с проведением ремонтных работ на дороге участок от 11-й Линии до 19-й Линии на улице Мясникова будет перекрыт.

- Объезд огражденного участка будет осуществляться через улицу Закруткина, - отметили в ведомстве.

Ремонтные работы будут проводиться с 1 ноября 2019 до конца февраля 2020 года. Автобус №55 следует по маршруту от Ленты на Доватора до Александровки.

ИСТОЧНИК KP.RU