В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобуса № 55 из-за ремонта
Маршрут изменится до конца февраля
Маршрут изменится до конца февраля 2020 годаФото: Евгения ГУСЕВА
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В донской столице с 1 ноября изменится маршрут автобуса №55. Об этом сообщили в Департаменте транспорта города Ростова-на-Дону.
В связи с проведением ремонтных работ на дороге участок от 11-й Линии до 19-й Линии на улице Мясникова будет перекрыт.
- Объезд огражденного участка будет осуществляться через улицу Закруткина, - отметили в ведомстве.
Ремонтные работы будут проводиться с 1 ноября 2019 до конца февраля 2020 года. Автобус №55 следует по маршруту от Ленты на Доватора до Александровки.
ИСТОЧНИК KP.RU