В престижный рейтинг Best Global Universities впервые вошел ЮФУ

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-28T11:32:42+03:00

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В один из престижных рейтингов Best Global Universities, организованный журналом U.S. News & World Report, вошел Южный федеральный университет.

Известно, что сам рейтинг основан на 13 индикаторах, включающих в том числе мировую и региональную исследовательскую репутацию, количество цитирований и публикационную активность. А для его расчета издание использовало инструмент InCites, который позволяет оценивать и сравнивать научные организации на основе информации из базы Web of Science. В этом году в этот рейтинг вошли 1,5 тысячи университетов из 81 страны. Из них 17 российских университетов. Южный федеральный университет занял 16 позицию среди российских вузов. Особо стоит отметить, что ЮФУ занял 698 место в предметном рейтинге по «Химическим наукам».

К слову, чтобы попасть в число ранжируемых вузов, университет должен либо входить в топ-250 по результатам глобального репутационного опроса Clarivate Analytics, либо иметь не менее 1 500 публикаций в базе данных Web of Science Core Collection за последние пять лет.